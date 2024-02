Im Passage Kino Film „Mein Freund Beuys“ erstmals in Saarbrücken

„Mein Freund Beuys“ läuft am Dienstag, 20. Januar, ab 19 Uhr im Passage Kino in Saarbrücken. Das Gespräch nach dem Film wird Meinrad Maria Grewenig moderieren, der frühere Leiter des Weltkulturerbes Völklinger Hütte; die Schirmherrin, die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), wird bei der Vorstellung dabei sein, teilt Regisseur Redzimski mit. Dort wird auch das Buch zum Film vorgestellt. Mit dem Autor Thomas Bläsius hat Benjamin Kelm sein Drehbuch in einen Roman umgewandelt.