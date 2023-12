Wie geht es bei der DRP weiter? Warten auf Pietari Inkinens Unterschrift

Wäre Pietari Inkinen nicht so grundbescheiden, man könnte es frei mit dem alten Karajan-Bonmot sagen: Wo er dirigiert, ist egal, er wird ja überall gebraucht. Der 43-Jährige, der seit 2017 Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) ist, hat in puncto Karriere in den vergangenen Jahren nochmals einen Gang hochgeschaltet. Nach seinem Triumph als „Ring“-Dirigent bei den Bayreuther Festspielen diesen Sommer, hat er – wieder mit Wagner – diesmal mit „Tannhäuser“ im November an der Deutschen Oper in Berlin Akzente gesetzt. Auch jenseits des Großen Teichs glänzte er just beim Cleveland Orchestra. Beim New Zealand Orchestra war er schon Chef wie auch bei den Prager Symphonikern. Seit 2022 gibt er auch beim KBS Symphonic Orchestra in Seoul den Ton an. Ein Mann für fast alle Kontinente also. „Ein Taktstock und Reisepass“ hat SR-Filmautor Sven Rech darum jüngst das Leben des Jetsetters in Sachen Wohlklang auf den Punkt gebracht. Bei sowas schaltet man gerne ein.