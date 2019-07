Der Saarbrücker Veranstalter Jörg Mathieu : Ein schöner Ort namens Nische

Jörg Mathieu (50), Stummfilmfan und junger Konzertveranstalter. Foto: Layoutist

Saarbrücken Große Pläne, kleines Budget: Was der Saarbrücker Veranstalter und Herausgeber Jörg Mathieu (Film-Magazin „35 Millimeter“) so vorhat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tobias Kessler Von Tobias Kessler Redakteur Kultur Autorendetails aufklappen zum Autorenprofil

Sicher, es hätte besser laufen können, finanziell. „Es war ein Zuschussgeschäft“, sagt Jörg Mathieu über sein erstes Jahr als Konzertveranstalter. Gewinne habe er aber auch nicht wirklich erwartet, versichert er; seine Saarbrücker Konzertagentur „Indiera Promo“ ist noch jung, ihm geht es zuerst darum, den Namen bekannt zu machen „und ein gewisses Image zu schaffen“. Nämlich, dass die Agentur Musiker jenseits des Mainstreams nach Saarbrücken holt, Ambitioniertes, Entdeckungen. Und die möglicherweise hierzulande nahezu niemand kennt – weswegen das alles noch in kleinem Maßstab stattfindet, was Gagen, Kosten und Eintrittspreise angeht. Mathieu bringt zum Beispiel seine Nachwuchskünstler, die noch nicht von Star-Behandlung verwöhnt sind, in der Saarbrücker Jugendherberge unter: „24,50 Euro für Übernachtung plus Frühstücksbüffet ist unschlagbar.“ So verschuldet man sich auch nicht gleich hoch, als junger, autodidaktischer Veranstalter, auch wenn es langsam anläuft.

Die Agentur ist Familiensache: Mathieu (50) und sein Bruder Horst (59) sind Geldgeber und Organisatoren, die Gattinnen kümmern sich um die Verpflegung der Künstler und machen die Kasse, zwei Mitarbeiter pflegen die agentureigene Technik: Ton-Anlage, Beamer, Leinwand. Damit im Gepäck kann die Agentur sich passende Standorte je nach Konzert suchen. Das Garelly-Haus, Blau, Studio 30, Devils Place und das Theaterschiff an der Saar (dort läuft am 19. Oktober ein Festival mit vier Bands) hat Mathieu schon bespielt, vor allem mit Musikern aus der Independent- und der düsteren Elektro-Ecke; zuletzt wurde das Café Pikant in der Eisenbahnstraße, das sich auch als Kulturcafé etablieren will, zu einer regelmäßigen Heimat für Konzerte am Sonntagmorgen. Nach der Sommerpause bespielt Indiera zum ersten Mal die Sparte 4 des Staatstheaters: Der mexikanische, musikalisch britisch, vom Namen her deutsch klingende Künstler Stockhaussen eröffnet am 21. September die zweite Saison mit düsterer Synthie-Musik.

Die Cinefonie-Termine „The Wind“ plus Lesung: diesen Freitag, 2. August, 21 Uhr.

„Fahrradiebe“: 2. 9., 21 Uhr.

„Wer den Wind sät“:

4. Oktober, 20 Uhr.

„Der Maschinenmensch“/„Houdini: The Iron Terror“ mit Live-Musik von Run: In Silence: 1. November, 21 Uhr.

„Das Wunder von Mailand“:

6. Dezember, 20 Uhr. Ort: Café Pikant, Eisenbahnstraße 45, Saarbrücken.

Indiera ist nicht das einzige Standbein des umtriebigen Mathieu: Seit 2014 bringt er die zweimonatige Filmzeitschrift „35 Millimeter“ heraus, die das klassische Film-Erbe pflegt und bewusst nur das Kino bis 1965 beleuchtet. Also wieder eher Nische denn Breitenkultur. „Aber es trägt sich“, sagt Mathieu, unterstützt dadurch, dass seine Autoren und er ohne Honorar schreiben – aus, so abgedroschen es klingen mag, Liebe zur Sache. Die Zahl von 140 Abonnenten sei ausbaufähig, aber stabil; und neulich sauste ein cineastischer Ritterschlag aufs Magazin nieder – Dominik Graf, einer der wichtigsten Filmemacher des Landes (und ein Ophüls-Ehrengast 2019) kredenz­te zum Jubiläum ein langes Grußwort und attestierte dem Magazin, man bade beim Lesen „in einem warmen Pool der cineastischen Wollust“.

Stockhaussen, am 21. September in der Sparte 4. Foto: Indiera Promo

Diese Wollust fließt seit einiger Zeit in eine bisher jährliche Veranstaltungsreihe namens „Cinefonie“, in der Mathieu Kino mit Musik verbindet. Beim 1. Cinefonietag 2015 gab es Stummfilme, Livemusik und Vorträge im „Nauwieser 19“; 2016 holte er Victoria Price, die Tochter von Schauspieler Vincent Price, ins Saarbrücker Filmhaus und zeigte Werke ihres Grusel-Papas. Der 3. Cinefonietag 2017, im Rahmen des Festivals „Colors of Pop“, bot im Garelly-Haus Stummfilme plus Begleitung, Lichtkunst von Volker Schütz und elektroniklastige Kurzkonzerte.

Eine der schönsten Veranstaltungen des Festivals war das – doch dann: Sand im Getriebe. Mathieu setzte darauf, mit Ausgabe vier Teil des zweiten „Colors of Pop“ zu sein – aber als das Festival begraben wurde, musste er sich nach einer neuen Heimat umsehen. Die glaubte er in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen gefunden zu haben; doch das Klima dort, so sieht es jedenfalls Mathieu, sei gekippt, als klar war, wie sein Programm für den Februar 2018 aussah: tiefrote kommunistische Propagandawerke des Filmpioniers Dziga Vertov (1896-1954). Als die Stadt Neunkirchen laut Mathieu „ihr bereits zugesagtes Engagement zurückzog“, sagte er die Veranstaltung mit Kino und drei Bands ab.

Lillian Gish im Film „The Wind“ aus dem Jahr 1928. Foto: 35 Millimeter