Japanische Trickfilm-Legende Neues und neues Altes von Meister Miyazaki

Welch ein später Triumph, wenn auch beileibe nicht der erste: Vor zehn Jahren hatte Hayao Miyazaki seinen Abschied vom Trickfilm verkündet, mit 72. Also keine wundersamen Animationsklassiker mehr wie „Nausicaä aus dem Tal der Winde“, „Prinzessin Mononoke“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“? Doch, denn die Rente hat der japanische Zeichner, Autor, Regisseur, Produzent und Gründer des legendären Animations-Studios „Ghibli“ schließlich aufgeschoben; lieber arbeitete er einige Jahre im Verborgenen an einem Film, der dann 2023 ohne Vorab-Werbung und ohne Informationen zum Inhalt in Japans Kinos kam: „Der Junge und der Reiher“. Publikum plus Kritik waren tief berührt von der Geschichte eines Jungen, der um seine Mutter trauert, von der filmischen Verbindung aus Gefühl und Märchenhaftem. Im März erhielt der Film einen Oscar als bester Animationsfilm, schon 2003 gewann Miyazaki mit „Chihiros Reise ins Zauberland“, 2015 folgte ein Ehren-Oscar. Nun kann man sich „Der Junge und der Reiher“ noch einmal anschauen: Das Saarbrücker Filmhaus zeigt ihn am Sonntag, 14. April, als Matinee.