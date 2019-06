Kulturpolitik : Enthusiasmus alleine reicht auf Dauer nicht

Foto: SZ/Lorenz, Robby

Man könnte es sich ja mit Goethe leicht machen: „Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.“ Das gilt selbst für eine Kammermusikreihe, der es weder an hochkarätigem Programm fehlte, noch am treuen Publikum.

Wohl aber an Geld und einer Person, die Organisationsgeschick mit Anspruch so verbindet wie Walter Glößner. Er hat mit seinem Enthusiasmus, seiner Zeit und oft genug auch privatem Zuschuss die Saarbrücker Kammerkonzerte am Leben erhalten. Wofür man ihm nicht genug danken kann. Dass für diese Form der gehobenen Selbstausbeutung aber kein Nachfolger zu finden war, überrascht nicht. Enthusiasmus ist eben keine Bürgerpflicht. Doch nicht bloß für Freunde der Kammermusik bedeutet das Aus einen herben Verlust, auch Profi-Musikern geht ein wichtiges Konzertforum verloren. Diese Foren aber sind bitter nötig, alimentiert sich der Klassikmarkt doch zunehmend über Auftritte. Mit Tonträgern lässt sich kaum noch was verdienen.