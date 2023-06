Frauenbewegung, Männergewalt und „Klimapatriarchat“ Neue Ausgabe der „Saarbrücker Hefte“ – „sich zurückhalten und Frauen reden lassen“

„Frauenbewegung, männliche Gewalt und die vielfältigen strukturellen Benachteiligungen von Frauen“ – das ist der Schwerpunkt der 127. Ausgabe der „Saarbrücker Hefte“, wie Sadija Kavgic im Vorwort schreibt. Auf die Historie der Frauenbewegung im Saarland blickt Annette Keinhorst zurück, auf Debatten um Abtreibung und Verhütung in den 1970ern, auch auf die Studentenbewegung, die viele Frauen enttäuscht habe – sei „die Frauenfrage“ doch für die meisten Männer nicht so wichtig gewesen. Heute sei das anders, da erlebe man bei „Fridays for Future“ etwa, „selbstbewusste junge Frauen als Sprecherinnen und junge Männer, denen eine gendergerechte Sprache ganz selbstverständlich von den Lippen“ gehe.