Jubiläum der „Saarbrücker Hefte“ : Die Saarbrücker Debatten-Beleber

Saarbrücken Vor 65 Jahren erschien die erste Ausgabe der „Saarbrücker Hefte“. Die aktuelle Redaktion lädt am Donnerstag zu einer Feier in die Stadtgalerie. Wir haben uns die aktuelle Ausgabe Nr. 120 angeschaut.

Es ist ein hehres Ziel. „Die kulturelle und politische Debatte im Saarland mit guten Beiträgen beleben“ – das wollen die „Saarbrücker Hefte“, wie es im Vorwort der aktuellen Ausgabe 120 heißt, und tun dies mittlerweile seit 1955. Ehrenamtler schreiben und produzieren das politische, kulturpolitische, kulturelle und gerne streitbare (manchmal polemische) Magazin. Die Zeiten für die „Hefte“, finanziert mit der Unterstützung der Stadt Saarbrücken, Saartoto und privater Spender, waren schon mal ruhiger: Die langjährigen Redakteure Julian Bernstein und Herbert Temmes zogen aus Saarbrücken weg und konnten nicht mehr so intensiv mitarbeiten wie zuvor; aber es gibt auch Neu- oder Wieder-Redakteure wie Josef Reindl, Iris Schumacher, Laura Weidig und – ab der aktuellen Ausgabe – der Autor und Filmemacher Klaus Gietinger („Wie starb Benno Ohnesorg?“) sowie der Journalist Wilfried Voigt. Der war lange bei der „Frankfurter Rundschau“, berichtete für den „Spiegel“ und brachte 2011 das vielbeachtete Buch „Die Jamaika-Clique – Machtspiele an der Saar“ heraus.

Beim Bau der Meeresfischzuchtanlage in Völklingen schreibt Voigt Kramp-Karrenbauer eine „konkrete Mitverantwortung bei der Verschwendung von rund 20 Millionen Euro Steuergeldern“ zu: 2008 habe die CDU-Landesregierung mit Kramp-Karrenbauer als Innenministerin das Projekt durch eine Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) überhaupt erst möglich gemacht – denn zuvor hätte die Kommunalaufsicht im Innenministerium moniert, dass die Züchtung und Vermarktung von Meeresfisch gar keine kommunale Aufgabe sei. Doch die Gesetzesänderung habe „die abenteuerliche Investition in Völklingen nachträglich abgesegnet. Ein rechtlich äußerst fragwürdiger Vorgang, beispiellos selbst im affärenreichen Saarland.“

Von der Spree geht es zurück an die Saar, wenn Klaus Gietinger (jüngster TV-Film „Lenchen Demuth und Karl Marx“) sich des Kabarettisten Detlev Schönauer annimmt. Dessen Klage gegen den Blogger Uwe Caspari, der ihn einen Rassisten nannte, wurde im Juli 2019 abgewiesen; Schönauer hatte in einem Bühnenprogramm unter anderem seine Figur Jacques eine Muslima in einer Burka mit der Optik eines Müllsacks verglichen. Gietinger sprach für seinen Text noch einmal mit Caspari und auch mit Schönauers Kollegin Alice Hoffmann, die sich wundert, wie aus einem „christlichen Kabarettisten, einem warmherzigen liebevollen Menschen“ ein „Gutmenschen“-Beschimpfer geworden sei. Schönauer scheint diese Frage nicht gestellt worden zu sein, eine Antwort wäre interessant gewesen. Vielleicht im nächsten „Saarbrücker Heft“? Gietinger sieht Schönauer ganz in der Linie von „Oskar Lafontaine, der ja immer noch als Linker gilt“ – in seinen Augen zu Unrecht. Lafontaine, Schönauer und Sahra Wagenknecht hätten gemeinsam, so sieht es Gietiger, dass sie den „Internationalismus der Linken gegen den Nationalismus der Rechten austauschen“.