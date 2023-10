Saarbrücker Festival Personeller Aderlass – Wie geht es weiter bei den Perspectives?

Das Festival Perspectives für deutsch-französische Bühnenkunst soll von 2025 an eine neue Leitung erhalten. Das gab die zuständige Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit am Donnerstagabend auf der Festival-Webseite und per Pressemitteilung bekannt. Im nächsten Jahr werde man mithilfe des Stiftungsteams und eines künstlerischen Beirats eine Interimsausgabe namens „Entre deux Perspectives“ auf die Beine stellen, teilte die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) als Vorsitzende des Stiftungsrats darin schriftlich mit.