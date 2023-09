Ein St. Ingberter Impuls für die Landes-Kulturpolitik Der Weisgerber-Preis gehört auch nach Saarbrücken

Der St. Ingberter Weisgerber-Preis gastiert angeblich nur so lange in der Saarbrücker Modernen Galerie, bis Preisträger-Ausstellungen wieder im Weisgerber-Museum in St. Ingbert gezeigt werden können. Warum eigentlich?, fragt man. Denn zweifelsohne hat die aktuelle Annegret-Leiner-Ausstellung „Loslösung“ auf eine kulturpolitische Win-Win-Situation hingewiesen.