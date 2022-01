„Zustand, der uns und unserem Publikum einiges abverlangt“ : Saarländisches Staatstheater sagt weitere Veranstaltungen wegen Corona-Fällen ab

Saarbrücken Das Saarländische Staatstheater muss in dieser Woche wieder geplante Veranstaltungen wegen Corona-Fällen im Ensemble absagen. Drei Aufführungen in Saarbrücken sind betroffen.

„Das Knurren der Milchstraße“ in der Sparte4 am heutigen Dienstagabend (11. Januar, 20 Uhr) muss wegen eines Coronafalls abgesagt werden. Eine erneute Absage betrifft auch den „Nussknacker“: Die Ballettvorstellung am Sonntag, 16. Januar, um 14.30 Uhr im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters entfällt. Zum anderen wird der Ballettabend „Die Winterreise“ am Freitag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache ausfallen.