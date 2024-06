In der Alten Feuerwache Temporeich, irrsinnig, frenetisch umjubelt: So lief die Premiere von „Firnis“

Der Untergang des Abendlands. Das Ende jeglicher Zivilisation. Und das nur, weil Konstanze Wagner ihrem woken Sohnemann etwas beweisen möchte. Paul, ein verwöhnter und klugscheißender Weltverbesserer, wirft seinen umweltbewegten Eltern Heuchelei vor: ihr vegetarischer Lebensstil, Flugscham, Lastenfahrrad statt Auto – alles Fake, meint der Sprößling. Teilen muss man! Also macht Konstanze spontan Ernst und nimmt den obdachlosen Leonard bei sich auf, nachdem der von einem selbst ernannten Blockwart irrtümlicherweise für einen Spanner gehalten und brutal niedergeknüppelt wurde. Nun hockt das Gutmenschentum nicht nur in der Nachhaltigkeitsfalle, sondern erlebt eine familiäre Belastungsprobe. Obwohl Leonard versucht, es allen recht zu machen: Leonard wäscht, bügelt, saugt Staub und zur Not auch am Busen Konstanzes, weil die plötzlich Lust am Fleischlichen verspürt, was letztendlich, auf perverse Art, auch ihr eheliches Sexualleben beflügelt. Aber: Leonard stört. Und vielleicht ist er auch ein bisschen zu dankbar und zu hilflos, jedenfalls fühlen sich seine Retter zunehmend zu sadistischen Machtspielchen ermutigt. Bis die bürgerliche Fassade gänzlich bröckelt und die hässliche Fratze monströser Dekadenz freilegt, die sich an orgiastischer Gewalt aufgeilt.