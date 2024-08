Konzert in der Garage Von bombastischen Riffs bis Céline Dion: Metalheads in Saarbrücken brannten für DragonForce

War es das zu schöne Wetter – oder der ungünstige Termin an einem Dienstag? Ganze 350 Tickets wurden für das DragonForce-Konzert am Dienstag in der Garage verkauft, dazu kamen lediglich ein gutes Dutzend Feierwütige an der Abendkasse und die Gästeliste. Platz wäre in der Garage für 1500 Menschen. Eine Band, die schon auf Mega-Festivals wie Rock am Ring gespielt hat, hat das sicher nicht verdient. Allerdings: „Die Leute, die da sind, sind gudd druff“, befand eine Besucherin vor dem Konzert.