Deutsch-französischer Jugendliteraturpreis : Silke Lambeck und Nathalie Stragier erhalten deutsch-französischen Jugendliteraturpreis

Saarbrücken Die Autorinnen Silke Lambeck und Nathalie Stragier haben am Freitag in Saarbrücken den zehnten deutsch-französischen Jugendliteraturpreis erhalten.

Zehn Jahre Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis! Da durfte die Preisverleihung gerne mal etwas ausschweifen. Was nicht nur daran lag, dass in der Staatskanzlei mehrere Grußworte die Vergangenheit Revue passieren ließen und hoffnungsvolle Blicke in die grenzüberschreitende Zukunft warfen – schließlich steht 2023 das 60-jährige Jubiläum des Elysée-Vertrags an, eines weiteren Symbols deutsch-französischer Freundschaft.

Nein, zum runden Geburtstag wurde auch das Prozedere modifiziert: Die zwölf Titel der Shortlist stellten die Jury-Mitglieder diesmal nicht in kurzen Vorträgen vor, sondern sie befragten die nominierten Autorinnen und Autoren in launigen Interviews. Das machte das Ganze zwar lebendiger, aber auch länger; zudem vermisste man das fachlich fundierte Résumée – dafür musste man sich bis zu den Laudationes gedulden.

Als „Oase der Poesie und menschlicher Wärme“ bezeichnete Laudatorin Mathilde Lévêque die auf kindliches Betreiben hin entstehende Wohngemeinschaft mehrerer Familien in Nathalie Stragiers Buch „Grand appartement bizarre: plein de chambres à louer!“. Hier nehme, so die Jury, in gegenseitiger Toleranz eine nicht genormte Art des Zusammenlebens Gestalt an – „über alle Altersgruppen, soziale Grenzen, Charaktere und Vorurteile“ hinweg. Ein „vielversprechendes gesellschaftliches Modell“, das die Französin, Jahrgang 1971, so humorvoll wie emotional in Szene setze.