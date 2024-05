Festival Perspectives Von Ringkämpfern und Raumfahrern

Kann ein Mann das aushalten, dass ein anderer ihn nur an seinem empfindlichsten Zipfel festhält, während er sich mit seinem ganzen Körper in Gegenrichtung nach hinten beugt? Diese Frage wird am Samstag (und Sonntag) noch viele Zuschauer nach dem Perspectives-Gastspiel „Armour“ in der Saarbrücker Kirche St. Jakob umgetrieben haben. Eins kann man dem Festival in diesem Überbrückungsjahr nun wirklich nicht vorwerfen: dass sein Programm nicht kontrast- und abwechslungs- und überraschungsreich wäre. Und das trotz vieler „alter Bekannter“, also Künstlertruppen, die in früheren Jahren schon einmal oder mehrmals in Saarbrücken aufgetreten waren.