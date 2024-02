Neubau-Vorhaben am Schlossplatz Erste grobe Kostenschätzung für Museums-Bau in Saarbrücken liegt vor

Aktuell sind in der Saarbrücker Alten Post an der Ecke Dudweiler-/Stephanstraße gegenüber der Johanniskirche 22 Entwürfe ausgestellt, die zeigen, wie sich der Saarbrücker Schlossplatz verwandeln könnte, wenn das Historische Museum Saar einen Erweiterungs- oder einen Neubau erhält. Letzteres wäre eine Radikallösung, denn der Bestandsbau müsste weichen. Doch just dieses Modell überzeugte die Jury, „trint und Kreuder“ (Köln) machten den ersten Preis im Architektenwettbewerb (die SZ berichtete).