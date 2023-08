Zurück aus der Sommerpause Mit diesen Highlights startet das Kino Achteinhalb in die neue Saison

Ab 11. September läuft an drei Abenden die vielgelobte Doku „All the beauty and the bloodshed“ von Laura Poitras über die US-Fotografin Nan Goldin. Sie engagiert sich seit langem gegen die Familie Sackler, die mit viel Geld die Künste gefördert hat, dieses Geld aber mit Schmerzmitteln verdiente, die abhängig machen und in den USA zu der sogenannten Opioidkrise geführt haben, bei der viele Menschen durch Überdosierung starben.