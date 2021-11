Phantasie & Mittelaltertage in Saarbrücken : Wegen Sicherheitsbedenken: Martinsmarkt im Deutsch-Französischen Garten abgesagt

Phantasie & Mittelaltertage in Saarbrücken

Update Saarbrücken Über 700 Gäste hatten auf sozialen Medien bereits zugesagt, jetzt wurde der Martinsmarkt im Deutsch-Französischen Garten kurzfristig abgesagt. Als Grund geben die Veranstalter Sicherheitsbedenken an – diese haben nicht nur mit Corona zu tun.

Der Martinsmarkt von dem Saarbrücker Veranstalter Phantasie und Mittelaltertage, der für den 13. und den 14. November im Deutsch-Französischen Garten geplant war, ist abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag über Facebook mit. Die Absage sei aufgrund „organisatorischer Gründe“. Viele Sicherheitsbedenken seien in den letzten Tagen entstanden. Daher könne man das Event nicht veranstalten.

In dem Post weisen die Veranstalter ausdrücklich darauf hin, dass es bei den Sicherheitsbedenken „nicht nur“ um Corona gehe. Die Stadt Saarbrücken teilt auf Anfrage der SZ mit, dass die Absage allein eine Entscheidung des Veranstalters Drenkow-Medien sei.

Nachdem offenbar zahlreiche Nachfragen eingegangen waren, konkretisierte der Veranstalter in einem zweitem Beitrag auf Facebook, dass auch die Martinsumzüge am Samstag und Sonntag ausfallen werden. Der Grund: das Wetter. Für das Wochenende sei Starkregen mit Windböen vorhergesagt. Das Risiko, dass sich dabei jemand verletze, sei zu hoch, hieß es. Zudem wolle man „keine Superspreader Veranstaltung sein“.

Man sei „tief traurig“ ob der Absage, so der Veranstalter weiter, manchmal gehe es aber eben nicht anders. Über 700 Menschen hatten einen Besuch des Marktes alleine über Facebook zugesagt, über 6000 zeigten sich interessiert. Neben etlichen Musikauftritten waren gerade für Kinder einige Veranstaltungen geplant.

Die kurzfristige Absage stößt auf Facebook derweil nicht nur auf positives Feedback. „Echt jetzt? Zwei Tage vorher?“, kritisiert ein Nutzer so zum Beispiel das Timing der Absage. Den meisten missfällt allerdings der Unterschied: Während Fußball-Spiele seit Kurzem ungehindert stattfinden können, fällt eine weitere Veranstaltung für die Kinder ins Wasser – so der Tenor der Kommentare. Auch dass erste Karnevalsfeiern am gestrigen 11. November starten konnten, stößt auf Kritik.