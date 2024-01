Ausstellung in der Modernen Galerie Saarbrücken Saarbrücken: Ein Zufallsfund machte die Ausstellung „Mythos Paris“ möglich

Öfter als vermutet spielt nicht der Verstand die größte Rolle, wenn Museumsleute über Ausstellungsthemen nachdenken. Nicht wenige Kuratoren erleben mit einem Künstler einen „Coup de foudre“, eine Liebe auf den ersten Blick, bevor sie dessen Werk ausstellen. Eine Art Verliebtheit ereilte auch Dr. Roland Augustin vor drei Jahren. Die Bibliothekarin der Stiftung Kulturbesitz, Angelika Friedrich, hatte ihn zu sich gebeten: „Komm mal, ich hab hier was Schönes“, sagte sie. Was für den Leiter der Fotografischen Sammlung des Saarlandmuseums folgte, war ein selten intensiver Glücksmoment. Daraus gewachsen ist die aktuell laufende, die begeisternde Foto-Ausstellung „Mythos Paris“ in der Modernen Galerie. Auf dem Weg bis zur Realisierung spielte die ebenfalls entflammte Museumsdirektorin Andrea Jahn eine maßgebliche Rolle. Doch der Reihe nach.