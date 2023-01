Max-Ophüls-Festival in Gefahr? : Kino Cinestar weiterhin geschlossen – Bericht über angebliche Ursache

Saarbrücken Seit Dienstag ist der Saarbrücker Cinestar geschlossen – die Situation ist nach wie vor unklar, ebenso die Eröffnung des Ophüls-Festivals. Derweil macht eine mutmaßliche Ursache die Runde.

Wie ist die Lage im Saarbrücker Cinestar, der am Dienstag wegen eines Wasserschadens schließen musste? Es gebe „noch keinen neuen Sachstand“, heißt es auf Nachfrage bei der Pressestelle der Cinestar-Gruppe, das Datum der Wiedereröffnung ist also noch nicht klar – und damit auch nicht, ob das Filmfestival Max Ophüls Preis am 23. Januar dort eröffnet werden kann.

War es eine Spülmaschine?

Die Meldung des SR, Ursache des Schadens sei eine defekte Spülmaschine gewesen, durch die Wasser in die Energie-Hauptversorgung des Kinos geflossen sei, wollte die Pressestelle auf Anfrage nicht kommentieren. Das Ophüls-Festival betont, dass das Festival nicht in Gefahr sei, es werde im Cinestar „mit Hochtouren“ gearbeitet.

Mehrere Ophüls-Kinos

Die Saarbrücker Kinos des Festivals sind neben dem Cinestar die Camera Zwo, das Filmhaus und das Kino Achteinhalb; außerdem sind in diesem Jahr in der Reihe „Mop uff de Schnerr“ die Kinowerkstatt St. Ingbert dabei, die Thalia Lichtspiele in Bous und das Capitol Movieworld in Saarlouis.