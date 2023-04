Alte Feuerwache Kammeroper „Satyricon“ in Saarbrücken: Loveparade und Muttermilch

Ja, natürlich gab es Applaus am Ende. Doch ob der sich auf alle Aspekte der Inszenierung der Kammeroper „Satyricon“ bezog, durfte bezweifelt werden. Denn so großartig die gesanglichen und schauspielerischen Leistungen am Samstagabend in der Alten Feuerwache in Saarbrücken waren, so gelungen exaltiert die Kostüme und die Masken, so fantastisch das Orchester der Hochschule der Musik Saar (HfM) spielte – so gab es doch auch den sperrigen Stoff, der wohl nicht bei allen Rezipienten ankam.