Musikfestival „Open House“ Laute und leise Klänge in der Hinterhof-Idylle

Danach öffnet sich ein Garagentor für den virtuosen kolumbianischen Konzertgitarristen Juan Pablo Gonzáles-Tobón, der Etüden des kubanischen Komponisten Leo Brouwer sowie eigene Merengues und Cumbias spielt. Riesenbeifall erntet im Anschluss auch das Percussion-Duo „O’tonebeatz“: Karin Graf und Joschi Recktenwald (in Vertretung der verhinderten Melanie Caspar) zünden in einer schattigen grünen Nische ein afro-kubanisches Trommelfeuerwerk und animieren damit einige sogar zum Tanzen. Einen ruhigeren und leiseren Kontrapunkt setzt danach das „soft wind trio“, das dem Publikum die Flötentöne beibringt. Dennoch entfachen Meta Poppelreiter (Querflöte), Barbara Neumeier (an einer viel bestaunten eckigen Bassblockflöte) und Wollie Kaiser (diesmal an der Bass-Querflöte) bei ihrem Ausflug in die Neue Musik einen ganz speziellen Groove, indem sie Rhythmen und Melodien in raffinierten Strukturen verzahnen. Nicht nur Kaisers fröhlich herum wuselnder Hund verleiht seiner Begeisterung darüber wiederholt lautstark Ausdruck.