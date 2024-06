Konzert in Saarbrücken Best of Frank Nimsgern im Staatstheater – der verlorene Sohn kehrte für ein Gastspiel zurück

Am Ende stand das Publikum auf und erzeugte singend und klatschend die Atmosphäre eines mitreißenden Rockkonzerts. Dazu trug Nimsgern selbst viel bei: Das Pathos, die Pose, die große Emotion – all das beherrscht er ja meisterhaft, sowohl an der Gitarre als auch in seinen Kompositionen. Wurde der Rock härter, näherte sich sein Gesichtsausdruck dem eines Gewichthebers beim Reißen an. Dann wiederum packte der Gitarrist die Pete-Townsend-Windmühle aus – The Who zählen zu seinen Vorbildern.