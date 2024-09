Durchbruch mit „König Fußball“ „Ich habe ein Zweitfahrrad in Saarbrücken“

Mitunter verrücken banale Beobachtungen das Bild, das man von einem Menschen hat. Viele kennen Axel Fuhrmann (63), der sich als Berufsfotograf das Pseudonym Viktor van der Saar gegeben hat, als munteres Mitglied der hiesigen Festival- und Vernissage-Szene. Zudem als einen Mann, der in der Saarbrücker Werbeagentur HDW das verkaufen lernte und es auch in eigener Sache nie verlernte. Doch beim Treffen in der Saarbrücker Modernen Galerie steuert Fuhrmann nicht etwa auf seine eigene „Elf Meter“-Serie zu, die Teil der Ausstellung „L’Esprit sportif“ war. Vielmehr begeistert er sich ausgiebig für die beiden Stadion-Aufnahmen seines Kollegen Roland Wirtz, und auch später wird er viel über Kollegen berichten, über hiesige wie Peter Baus und Andrew Wakeford, oder er wird Projekte anerkannter Foto-Künstler loben wie die von Henry Leutwyler oder Paul Schneggenburger. „Es gibt tausende guter Sachen!“, sagt er und sucht den Austausch über die eigene Begeisterung. Muss es überraschen, dass sich irgendwann ins Gespräch der Satz einschmuggelt: „Ich würde gerne kuratieren“?