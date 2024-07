Sohn des Architekten möchte am Schlossplatz bauen Fiasko um Museums-Neubau in Saarbrücken – jetzt äußert sich ein Erbe des großen Böhm

Abriss des Historischen Museums Saar am Saarbrücker Schlossplatz? Der Siegerentwurf im Architektenwettbewerb, in dem es zunächst nur um eine Museums-Erweiterung ging, sah just das vor: Der in den 90er Jahren von Gottfried Böhm, einem Herausragenden seiner Zunft, gebaute Museumsbau sollte weichen. Nun sind „Die Böhms“ Autoritäten in der Architekten-Szene, drei seiner Söhne sind ebenfalls Architekten. Es war mit Protest nicht nur aus der Familie zu rechnen. Bereits sehr früh, kurz nach Bekanntgabe des Siegers am 31. Januar, wandte sich Böhms Sohn Stephan an den Regionalverbandsdirektor Peter Gillo. Ende Februar fand ein Treffen in Saarbrücken statt. Zwischenzeitlich ist viel passiert, der Wettbewerb für den Erweiterungsbau wurde gestoppt, der Museums-Chef verließ seinen Posten. Erstmals spricht Stephan Böhm nun öffentlich über seine Haltung zu all dem.