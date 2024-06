Zwischen Absagen und Zugaberufen Fête de la Musique in Saarbrücken leidet unter dem Regen – war das Event dennoch ein Erfolg?

Das unbeständige Wetter machte dem Programm der Fête de la Musique teilweise einen Strich durch die Rechnung. So sagten alle Bands ab, die am Ulanen-Pavillon am Staden hätten spielen sollen, weil es dort keinen Regenschutz gegeben hätte. Auch konnte Savoy Truffle nicht auf dem Ludwigsplatz auftreten – beim technischen Aufwand der neunköpfigen Formation wäre es bei einem plötzlichen Regenschauer unmöglich gewesen, das ganze Equipment schnell in Sicherheit zu bringen.