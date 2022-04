Filmprojekt an der Grenze : Mit vielen Preisen kam Ania Gauer ins Kino Achteinhalb

Quentin Gouverneur, Schauspielschüler aus Paris, legte sich in der Rolle des Raffie bei der szenischen Lesung vor der Leinwand im Kino Achteinhalb mächtig ins Zeug. Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Vom Druck, als junge Künstlerin erwachsen zu werden, erzählt die Regisseurin aus Saargemünd im Film „Comme les Grands“. Jetzt stellte sie ihn in Saarbrücken vor.

Ein unterhaltsamer, praller Abend mit einer talentierten, taffen Jungregisseurin aus Saargemünd. Nach der langen Corona-Zeit war das Kino Achteinhalb endlich einmal wieder voll besetzt, mit deutschen und französischen Kino-Enthusiasten. Das Ganze war eine Veranstaltung der Reihe Filmwerkstatt des Saarländischen Filmbüros, diesmal in Kooperation mit dem Institut d‘Etudes Français und mit Förderung des französischen Generalkonsulats.

Für Kinofilme ist die deutsch-französische Ländergrenze leider oft noch ein Hindernis. Mal ganz abgesehen von der Sprachgrenze – wer einen französischen Film in Saarbrücken zeigen will, stößt bei den Verleihrechten sofort an nationale Grenzen und muss mit der Bürokratie kämpfen. Marion Novak, die Protagonistin in „Comme les Grands“ („Wie die Großen“), wird in noch anderer Weise frustriert. Sie findet als französische Schauspielerin an der saarländisch-lothringischen Grenze keine Arbeit. Denn hier würden gar keine Filme gedreht, klagt sie einem Freund und kehrt am Ende zurück nach Paris.

Für ihren Film wurde Regisseurin Ania Gauer aus Saargemünd auf Festivals mit Preisen überhäuft. Foto: Silvia Buss

Regisseurin und Drehbuchautorin Ania Gauer, die diesen Entschluss ihrer Protagonistin keineswegs verurteilt, scheint da aus anderem Holz geschnitzt. Die junge Saargemünderin, die das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken absolvierte und ihren ersten Film nun im Saarbrücker Kino Achteinhalb vorstellte, sieht in der Grenzlage eher eine große Herausforderung, aus der sich kreativer Gewinn schöpfen lässt. Als Schauspielerin kam sie, trotz Ausbildung an einer renommierten Schauspielschule in New York, in den Staaten und auch in Paris nicht recht voran. Quasi als letzten Versuch, wie Gauer verriet, schrieb, realisierte (zusammen mit Julien Gauthier) und produzierte sie dann ihren ersten eigenen Kurzspielfilm „Comme les Grands“ – und siehe da: Der 2020 erschienene Film über eine junge Schauspielerin in der Krise wurde seitdem auf Filmfestivals, vor allem in Los Angeles und New York, mit Preisen geradezu überhäuft.

Er erzählt von der Französin Marion (Pauline Chalamet) und ihrem deutschen Freund Maxime (Dylan Raffin), die sich auf der Schauspielschule in den Staaten ineinander verliebten und sich nun in einem schmucken Eigenheim an der Grenze niedergelassen haben. Während Maxime im heimatlichen Saarbrücken in einer experimentellen Theatertruppe Arbeit gefunden hat und nun auch heiraten will, sieht Marion für sich keine Perspektive. Das wird ihr erst so richtig bewusst, als sie zufällig dem Abiturienten Lukas (Gunnar DeYoung), den sie einst als Babysitter betreute, und seiner Clique begegnet. Die wollen in einem Ferienhaus Party machen, Marion macht mit und fühlt sich wieder jung und lebendig. Sie entscheidet sich zu gehen.

Regisseurin Ania Gauer (Dritte von rechts) mit den Schauspielerinnen und Schauspielern ihres Films „Comme les Grands“ bei der szenischen Lesung aus ihrem nächsten Filmdrehbuch. Foto: Silvia Buss

Die Landesgrenze habe in dem Film auch eine metaphorische Bedeutung, es sei diejenige zwischen Jugend und Erwachsensein, erzählt Gauer anschließend im Gespräch mit Lydia Kaminski vom Saarbrücker Filmbüro. Den Druck, dass man mit Mitte 20 doch endlich etabliert sein, Familie gründen und Kinder bekommen müsse, um richtig erwachsen zu sein, den kenne sie aus eigenem Empfinden, gesteht Gauer. Gedreht wurde der Film in Woelfling, einem Dorf im Gemeindeverband Sarreguemines. Weshalb es sich neben dem französischen Generalkonsul Sébastien Girard auch der Saargemünder Bürgermeister Marc Zingraff (Républicains) und seine Frau nicht nehmen ließen, dieser Filmwerkstatt-Veranstaltung des Saarländischen Filmbüros in Kooperation mit dem Institut d’Etudes Français beizuwohnen.

Es sei ein „Riesenaufwand“ gewesen, das Filmteam und das ganze technische Equipment aus Paris kommen zu lassen, sagt Gauer. Das will sie sich beim nächsten Mal ersparen. Ihr nächster Kurzfilm solle eine echte deutsch-französische Gemeinschaftsproduktion werden, mit Drehorten in Saarbrücken und Luxemburg und auch einer Filmcrew und Technik aus der Großregion, denn Fachleute gebe es ja hier genügend, versprach die Jungregisseurin, die auch künftig lieber hinter statt vor der Kamera tätig sein will.