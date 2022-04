Frauen in der Musikwirtschaft : Kreative diskutieren: Wie geschlechtergerecht ist die Musikbranche?

Bei einem Gläschen Crémant diskutiert es sich leichter: Podium und Publikum am Dienstagabend (28.4.) in der Saarbrücker Kneipe Jules Vernes. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Wieso sind Frauen in der Musikwirtschaft unterrepräsentiert? Wie kann man marginalisierte Gruppen generell in der Branche fördern? Dazu gab es eine Diskussionsrunde in Saarbrücken in der Reihe „Content & Crémant“, organisiert von Dock 11, der Plattform zur Förderung der Saar-Kreativwirtschaft.