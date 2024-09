Horrorfilm „Cuckoo“ Dieser Film in der Camera Zwo in Saarbrücken ist nur für Hartgesottene

Doch Hotelmagnat König bietet ihr einen Aushilfsjob an der Rezeption des „Alpschattens“ an. Über dem Hotel liegt eine abgestandene Atmosphäre wie von gestern. Wann der Film tatsächlich spielt, ist schwer zu sagen, was sicherlich im Sinne des Erfinders ist: Autos und Technik (Anrufbeantworter mit Musikcassette) verweisen auf die 1980er, bezahlt wird im Hotel aber mit Euros, die es ab 2002 gibt. Und 45 Euro für ein Einzelzimmer scheinen auch eher in die Vergangenheit zu weisen. Wie dem auch sei: Die Monotonie für Gretchen endet zügig – ihre stumme Schwester erleidet eine Art epileptischen Anfall, der die Leinwand zum Vibrieren und die Zeit etwas durcheinander bringt; ein Mann in Zivil checkt ein, der sich als Polizist ausgibt und im Hotel ein Rätsel lösen will; und eines Nachts wird Gretchen von einer ohrenschmerzend kreischenden Frau durch die Dunkelheit verfolgt, rettet sich in ein Krankenhaus (wo ihr diese Geschichte niemand glaubt). Aber das ist erst der Anfang für Gretchens Graus.