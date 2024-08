„Barry Lyndon“ im Filmhaus Saarbrücken Was Regie-Genie Stanley Kubrick mit dem Saarbrücker Wolfgang Staudte zu tun hat

Regisseur Stanley Kubrick („2001“, „Dr. Seltsam“) hat nicht gerne etwas dem Zufall überlassen. Oder eventuell nachlässigen Filmvorführern. Oder eventuell nur mittelmäßigen Synchronstudios. So ließ er in vielen Kinos die Projektoren und die Helligkeit der jeweiligen Vorführ-Birnen kontrollieren, schickte Briefe mit genauen Anweisungen an Vorführer; die US-Startkopien für „Shining“ kontrollierte er 1980 persönlich – immerhin um die 700 Stück. Und ihm war es verständlicherweise nicht egal, wie seine Filme und Figuren in anderen Sprachen klangen. Kubrick ließ sich Sprachaufnahmen von möglichen Sprecherinnen und Sprechern nach London schicken – zum Beispiel vom Schauspieler Peter Schiff, der dann in „2001“ die scheinbar emotionslose Stimme des Computers HAL 9000 übernahm.