Internationales Künstlerensemble : „Cirque Bouffon“ kommt mit größerem Zelt und neuem Programm

Der „Cirque Bouffon“ gastiert vom 17. September bis 16. Oktober vor dem Staatsstheater. Foto: Cirque Buffon / Verein Kšlner Kulturbildarchiv/Cirque Buffon

Saarbrücken Mit seinem neuen Programm „Solvo“ gastiert der Zirkus ab Samstag in Saarbrücken. Der Direktor erklärt, warum die Artisten so oft und gerne ins Saarland kommen, und was Besucher erwartet.

Die bisherigen Gastspiele in Saarbrücken waren für den „Cirque Bouffon“ ein großer Erfolg. Die Vorstellungen seien ständig ausverkauft gewesen, blickt die Kompagnie zufrieden zurück. Nun kommt das internationale Künstler-Ensemble mit einem größeren Zelt und einer anderen Show innerhalb kurzer Zeit bereits zum vierten Mal in die Landeshauptstadt. Von kommendem Samstag, 17. September, bis 16. Oktober heißt es auf dem Platz vor dem Staatstheater: „Manege frei“.

„Cirque Bouffon“: Neues Zelt hat 200 Plätze mehr

Für Zirkus-Gründer und Direktor Fréderic Zipperlin steht fest: „Saarbrücken ist für unser Ensemble schon so etwas wie ein Lieblingsort oder eine Lieblingsregion. Hier haben wir in den vergangenen Jahren ein Publikum gefunden, das sensibel und begeisterungsfähig ist. Wir lieben die deutsch-französische Mentalität.“ Zudem habe man hier schon seit dem ersten Gastspiel eine Kooperation mit dem Staatstheater, die er als „eine ganz besondere Freundschaft“ bezeichnet.

Sein neues, 200 Plätze mehr umfassendes Zelt habe sich der Zirkus durch Spenden der Fans – auch vom saarländischen Publikum – anschaffen können, betont Zipperlin. Dieses sei nicht geplant, sondern durch die Corona-Pandemie notwendig geworden, um trotz der Distanzauflagen spielen zu können.

Dafür, dass die gewohnte Atmosphäre des kleinen Chapiteaus erhalten bleibt, sorge zudem ein ausgefeiltes Lichtsystem. „Wir schaffen auch in diesem Zelt mit unserer Poesie eine Verbindung zwischen den Menschen und holen alle ganz nah zueinander“, betont der Direktor. Die Zuschauer säßen immer nah an der Bühne. „Die Artistik, die Live-Musik und die ganze Poesie unserer Shows wird damit besonders intensiv erlebt“, sagt Zipperlin.

Show „Solvo“: Was Besucher beim „Cirque Bouffon“ erwartet

Die Show „Solvo“, mit der der „Cirque Bouffon“ dieses Mal nach Saarbrücken kommt, feierte bereits 2012 ihre Premiere. Für Zipperlin ist es ein besonderes Programm: „Wir spielen es seit Jahren immer wieder gern.“ Die Show sei etwas völlig anderes als Projekte wie „Lunatique“ oder „Bohemia“, die die Kompagnie schon in Saarbrücken aufgeführt hat. „Solvo – das ist lateinisch für Erlösung, Befreiung“, erklärt er den Titel. Die Show folge der Idee vom Innehalten und sich selbst neu Entdeckens, von schöpferischer Kraft und übersprudelnder Lebensfreude. In dieser Regie-Arbeit möchte Zipperlin mit den Elementen des Artistenzirkus, skurriler Komik, Theater, Tanz und Gesang spielen.

Als ein Markenzeichen des „Cirque Bouffon“ gilt die jeweils eigens für die einzelnen Programme komponierte Musik von Sergej Sweschinski. Die oft träumerischen, melancholischen Melodien des musikalischen Leiters sollen den „perfekten Rahmen für jede einzelne artistische Darbietung bieten und auf ihre ganz eigene Weise die Geschichte von Solvo erzählen“, erklärt die Kompagnie. Die Eigenkompositionen werden live von einer internationalen Band gespielt. Neben Sweschinski, der aus der Ukraine stammt, gehören dazu sein Landsmann Sergey Lukow am Knopfakkordeon, Johannes Schauer aus Deutschland am Kontrabass sowie die Cellistin Dalai Cellai Cello aus Griechenland beziehungsweise der Mongolei.