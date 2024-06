„Das Ende der Nacht“ „Hollywood-Szenen“ und Zerreißproben: Blick hinter die Kulissen beim neuen Saar-Tatort (mit Fotos)

Hauptkommissarin Esther Baumann, gespielt von Brigitte Urhausen, sitzt an ihrem Schreibtisch mit Blick auf die Saar, isst einen Croissant, als Ermittler-Kollege Leo Hölzer das Büro betritt. Er beginnt gerade damit, seine Ermittler-Kollegin Esther Baumann über eine missglückte Brückensprengung auf den neuesten Stand zu bringen, als er einen offenbar schockierenden Anruf bekommt. „Und Ende. Dankeschön!“, ruft die Regisseurin Tini Tüllmann durch das Büro im Gebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes in der Franz-Josef-Röder-Straße. Als Zuschauer bleibt man erst einmal im Ungewissen, aber SR-Redakteur und „Tatort-Mann“ des Halbergs Christian Bauer weiß mehr. Und auch die Schauspieler verraten Details zum neuen Saar-Tatort „Das Ende der Nacht“ und zu den Dreharbeiten in und um Saarbrücken.