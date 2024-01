Kinofestival in Saarbrücken Filmfestival Max-Ophüls-Preis ist eröffnet – Macher positionieren sich gegen Menschenfeindlichkeit

Es war eine sehr politische Eröffnung im Saarbrücker Cinestar 11 am Montagabend, 22. Januar. Nach den Begrüßungen seitens der Politik und nach dem Dank an die Sponsoren verlasen Festivalleiterin Svenja Böttger, Festival-Geschäftsführerin Sabine Dengel und Programmleiterin Theresa Winkler ein Statement zur Position des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis in der aktuellen Lage. „Dieses Festival trägt den Namen eines jüdischen Filmemachers, Max Ophüls“, sagte Böttger. „Geboren in Saarbrücken, musste er vor den Nazis nach Frankreich und dann in die USA flüchten.“