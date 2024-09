Eine Welt, in der alle Helden scheitern Antigone bei der Saisoneröffnung am Saarbrücker Theater

Man hätte die junge Frau gerne näher kennen gelernt, die so viel Familien-Ballast mit sich rumschleppt. Fluch nannte man das bei den alten Griechen. Doch der Mythen verhangene Götterhimmel bleibt im Saarbrücker Staatstheater bis zum Schluss weit weg, obwohl alle ständig über ihn sprechen. Allen voran Antigone (Lea Ostrovskiy), der Regisseur Armin Petras nicht wirklich viel Text gönnt, so dass wir ihre moralische Unbedingtheit – oder ist es Überheblichkeit? – besser verstehen könnten. So erleben wir lediglich eine in die eigene Überzeugung verbohrte Idealistin im Kampfanzug ganz ohne Brüche, die uns neugierig machen könnten.