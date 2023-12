Saarbrücken: 45. Filmfestival Max Ophüls – Eröffnungsfilm steht fest​

Die Eröffnung findet am 22. Januar um 19.30 Uhr im CineStar Saarbrücken barrierefrei statt; sie wird von der Gebärdendolmetscherin Mirjam Link begleitet und ins Thalia in Bous, das Movieworld Saarlouis und in die Kinowerkstatt St. Ingbert übertragen. Moderiert wird die Veranstaltung von Lena Kettner vom Verleih Pandora Film, der „Rickerl“ am 1. Februar in die deutschen Kinos bringt. Nach der Vorstellung und dem Filmgespräch öffnet der Festivalclub „Lolas Bistro“ an seinem neuen Ort – der Modernen Galerie im Saarlandmuseum.