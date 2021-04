Premiere am Staatstheater : Wie ein trashiger Comic im Rokoko-Stil

Ein Bühnenraum (von Fabian Liszt) wie ein Wunder-Kästchen: Hier agieren Michael Wischniowski (Mariane); Silvio Kretschmer (Valère); Martina Struppek (Harpagon); Raimund Widra (Cléante) Foto: Martin Kaufhold/SST/martinkaufhold.de, Martin Kaufho

Saarbrücken Das Saarländische Staatstheater verabschiedet sich mit Molières „Geizigem“ in den Lockdown. Matthias Ripperts ungewöhnliche Version spielt in einem magischen Raum, doch wirkt der Zauber?

Das erste Wort ist eine Zahl – Neunundneunzigtausendeinhundert – das letzte lautet „Cent“ bei dieser letzten Staatstheater-Premiere vor der nun dritten Corona-Schließungsphase. Denn das Intrigen- und Täuschungs-Karussell, das Molière in seinem Stück „Der Geizige“ (1668) in absurden Schwung bringt, landet wieder am Startpunkt, beim Geld, dem Harpagon, ein reicher, aber lächerlich sparsamer Pariser Bürger, dient wie ein Sklave, dem er das Liebesglück seiner Kinder, die eigene Seelen-Gesundheit und sein soziales Ansehen opfert.

Am Ende dieser Aufführung im Saarbrücker Großen Haus finden wir Harpagon in einer Selbsthilfegruppe wieder. „Ich habe ein Problem mit Geld“, sagt Martina Struppek, die in der Version des Gastregisseurs Matthias Rippert den „Geizigen“ spielt, mit weiß gepuderter Perücke, riesigen Halskrausen und barocken Absatzschuhen. Doch mitunter verzieht er sich wie ein Mafiaboss auch in sein Solarium. Generell dominiert auf der Bühne viel Rokoko-Mode. Kostümbildnerin Johanna Lakner setzt für Kniebundhosen und Wämse Jeans-Stoff ein oder schnürt Mieder über Rollkragen-Pullis – eine pfiffige Zeit-Collagen-Optik, passend zum daueraktuellen Molière-Stück.

Darin geht es bekanntlich auch um einen klassischen Generationenkonflikt. Hier der lebenshungrige, verschwenderische Sohn Cléante (Raimund Widra), dort der verknöcherte, festgefahrene Harpagon. Struppek zeigt die Vaterfigur, die bei Molière diabolisches Potential hat, so, wie wir sie noch nie sahen: harmlos. Nach vorne gebeugt gibt Struppek das schrullige Tantchen statt der „eiskalten Drecksau“. Bei ihr paart sich Selbstbezogenheit nie mit bösartiger Menschenverachtung. Mitunter wirkt Struppeks Harpagon sogar nur kindisch. Mit dem Kuppler Frosine (Fabian Gröver) führt sie ein albernes Stühle-Rennen im Sitzen auf. Soll man solche Alten überhaupt noch ernst nehmen?, scheint der Regisseur zu fragen. Das Publikum ist einigermaßen ratlos ob dieser Figuren-Zeichnung. Denn in der Original-Komödie geht es durchaus um Ernstes, um Machtmissbrauch und emotionale Gewalt. Harpagon will sich die große Liebe seines Sohnes, Mariane (Michael Wischniowski) unter den Nagel reißen, die Tochter Elise (Barbara Krzoska) in eine Zwangsehe stecken. Er demütigt auch gerne, vor allem Abhängige, etwa seinen Hofmeister Valère (Silvio Kretschmer), in den Elise heimlich verknallt ist, und seinen Diener Jacques (Bernd Geiling).

So gefährlich ticken sie nun mal, die Egomanen, einst wie heute. Zweifelsohne ist diese Story jederzeit durchlässig für Aktualisierungen, heute für Wohlstands- und Konsumkritik. Denkt man sich, bevor der Vorhang hoch geht zu einer wahrlich sonderbaren Aufführung, die zwar „Mum und Dad“ in den Text einbaut, die Schauspieler umgangssprachlich improvisieren lässt, doch ansonsten keinerlei Anstalten unternimmt, das operettenhaft abstruse Geschehen zeitkritisch zu schärfen.

Rippert scheint dem hingegen entschlossen, alles Erwartbare auszuhebeln. Dass im Saarbrücker „Geizigen“ Frauen in Männerrollen auftauchen und Männer in Frauenkleidern, löst dabei die geringste Irritation aus. Wobei der Kunstgriff hier nicht als Selbstläufer funktioniert, der alles mit einem charmanten Charley’s-Tante-Effekt überpudert. Nur in zwei Fällen führt der Bruch mit der Rollenkonvention zu einem großartigen Ergebnis. Michael Wischniowski legt als holde Unschuld Mariane eine irre Nummer hin: Das verdruckste Dummchen ist eine in Selbstmitleid badende, berechnende Schlange, zugleich chronisch sentimental. Und ein brillanter Bernd Geiling macht als Jacques, Harpagons drangsaliertes Mädchen für alles, den Hass des Untergebenen auf die Bessergestellten durch die Dehnung eines einzigen Buchstabens im Namen Valère greifbar: Valäääär heißt der bei ihm. Köstlich. Durch diese beiden Figuren wird greifbar: Nicht Geldgier ist bei Rippert Kern-Thema, sondern Heuchelei und Verstellung.

Positiv fällt ins Gewicht, dass die Aufführung auf Slapstick- und Clowns-Nummern verzichtet, die heutzutage bei Molière-Stücken oft über Gebühr strapaziert werden. Statt dessen spielt Rippert mit Typenklischees der Commedia dell arte, stiftet Barbara Krzsoka (Elise/Anselmo) zu Exaltiertheiten und Pathos an, das in Stummfilmen bestens aufgehoben wäre, andere Schauspieler zu krassem Schmierenkomödiantentum. Nichts fügt sich wirklich zusammen, das Ganze hat was von einem trashigen Comic.

Was allerdings am meisten Staunen auslöst, ist der Bühnenraum. Fabian Liszt hat ein Wunder-Kästchen mit Schwarzlicht-Effekten (Karl Wiedemann) gebaut, in dem Schränke magisch leuchten oder verschwinden und ein Ballett aufführen. Wände spannen sich auf und fahren hin und her, kitschige Säulen tauchen aus der Bühnentiefe auf wie Eisberge und tauchen wieder weg. Die Zauber-Show macht richtig Spaß, ebenso die Musik (Robert Pawliczek), die eine Liveband aus dem Orchestergraben zuspielt. Mal klingt das nach Kindertheater-Melodien, dann wieder nach coolem Swing. Doch passt das alles zum Bühnengeschehen? Zumindest ergibt sich eine ziemlich abseitige Gesamt-Atmosphäre. Man hat vielleicht keinen wirklich guten Molière-Abend erlebt, aber Bekanntschaft gemacht mit einem Regisseur, der an einem sehr eigenen, schnoddrig-lässigen Ton arbeitet. Dafür und für die Schauspieler gab es viel Applaus.

Der Geizige als Frauenrolle: Martina Struppek spielt Harpagon. Foto: Martin Kaufhold/martinkaufhold.de, Martin Kaufho