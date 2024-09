Eine „ganz kleine Nachtmusik“ Nach Sensationsfund – Leonardy spielt wiederentdecktes Mozart-Werk in Tholey

Mozart, wiederentdeckt: Korin Kilian, Mitarbeiterin der Leipziger Städtischen Bibliotheken, hält das wieder aufgefundene Werk Mozarts in Händen. Im Bestand der Bibliothek wurde das Werk aus der Zeit um 1760 entdeckt. Am Samstag wird es in der Oper Leipzig aufgeführt, am Sonntag (in Teilen) in Tholey von Bernhard Leonardy

Foto: dpa/Sebastian Willnow