Von St. Wendel in die amerikanischen Charts : Dieser Musiker aus dem Saarland hat die Songs für das neue Album von US-Star Alicia Keys produziert

Der 30-jährige Dominik Rivinius hat bereits für bekannte Musikgrößen wie Eminem, Mark Ronson oder die Boyband BTS gearbeitet. Foto: Hadi Hajdarevic

St Wendel/Pirmasens Der in St. Wendel aufgewachsene Dominik Rivinius bastelt in seinem Pirmasenser Studio an Musikstücken, die rund um den Globus gespielt werden. Jetzt hat sogar US-Star Alicia Keys auf das Talent des Saarländers zurückgegriffen. Der SZ erklärt er, wie es dazu kam.