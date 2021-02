Öffnung für Museen? : Saar-Museen machen Druck auf Ministerin

„Kultur stärkt die Abwehrkräfte“, sagt Ralf Beil, der Generaldirektor des Völklinger Weltkulturerbes. Hier sieht man ihn im „Bierdeckelraum“, einem Großexponat der „Mon Trésor“-Schau in Völklingen, die wegen des Lockdowns nicht eröffnen konnte. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken „Kultur tut gut!“ – eine gemeinsame Initiative von mehr als 25 Museen im Saarland fordert Öffnungen auch im Lockdown.

Provokant-Sein ist im Kunstbetrieb immer noch chic, findet jedoch kaum Ausprägung als Rebellion gegen den eigenen staatlichen Dienstherren. Man hängt nun mal am öffentlichen Tropf. Umso bemerkenswerter ist eine Anti-Lockdown- und Öffnet-die-Museen-Bewegung, die in den letzten Tagen bundesweit an Fahrt aufgenommen hat – und jetzt auch im Saarland angekommen ist. Nachdem sich vergangene Woche die Chefs führender deutscher Häuser, darunter das Frankfurter Städel oder die Kunstsammlungen Dresden, an die Berliner Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und an Mitglieder der Kultusministerkonferenz gewandt hatten, um auf eine schnellstmögliche Öffnung der Museen zu drängen, haben sich nun auch im Saarland alle maßgeblichen Häuser, – mehr als zwei Dutzend – unter der Flagge des Saarländischen Museumsverbandes (SMV) zu einer ähnlichen Initiative versammelt. Sie wandten sich an Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), nicht mit einem Bittbrief, sondern mit einem klar argumentierenden Appell, die hiesigen Museen „baldmöglich“ zu öffnen, am besten schon am 15. Februar.

Die Mobilisierung ging vom Geschäftsführer des Saar-Museumsverbandes, Rainer Raber, aus, der die drei publikumswirksamsten Institutionen als Meinungsführer verpflichtete: das Historische Museum Saar, das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Weitere Mitunterzeichner sind der Europäische Kulturpark Reinheim, das Schulmuseum Ottweiler und die Ludwig Galerie Saarlouis. In dem Brief, der der SZ vorliegt, argumentieren die Museumsleute wie folgt: Es sei während der Corona-Krise kein einziger Fall eines Infektionsherdes in einem Museum registriert worden. Man habe schon während der ersten Schließungsphase im Frühjahr unter beträchtlichem finanziellem Aufwand Hygiene- und Sicherheitskonzepte für Publikum und Mitarbeiter entwickelt, „die mit dem erneuten Lockdown nun offensichtlich verpuffen“. Je länger der Lockdown dauere, umso größer sei der spätere Finanzbedarf, denn laufende Kosten müssten erbracht werden – bei null Einnahmen.

Das Hauptargument der saarländischen Briefeverfasser ist jedoch gesellschaftspolitischer Natur. Es sei unübersehbar, dass in großen Teilen der Bevölkerung „das Verständnis für die gegenwärtigen Einschränkungen“ schwinde und dass das gesamte Sozialgefüge „in eine Schieflage geraten könnte, wenn die Einschränkungen in diesem Maße weiter bestehen bleiben“. Museen könnten, so heißt es im Brief an Streichert-Clivot weiter, bei ersten Lockerungen „eine besondere Rolle“ spielen“.

Auf höherer, der Bundesebene, sind Gedanken zu einer „Museen-first“-Strategie bereits angekommen. Die Berliner Kulturstaatsministerin Grütters gab am Wochenende bekannt: Die Museen müssten, sollte es zu Lockdown-Erleichterungen kommen, sofort und ganz vorne mit dabei sein. Museen könnten, so die Ministerin, „viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben zurückholen“.

Und wie positioniert sich die saarländische Kultusministerin? Streichert-Clivot hält „die Forderungen des Museumsverbandes (für) nachvollziehbar“. Die Kultureinrichtungen hätten mit ihren Hygienekonzepten und der Besucherinnen- und Besuchersteuerung gezeigt, „dass sie auch in der Pandemie handlungsfähig sind“, so die Ministerin auf SZ-Nachfrage. Deshalb setze sie sich dafür ein, „dass Öffnungsperspektiven für Schulen und Kitas auch mit einem klaren Bekenntnis für die Kultur einhergehen“. Im Klartext: Öffnen Schulen und Kitas, sollte das gekoppelt werden mit Lockerungen für Kultureinrichtungen.

Streichert-Clivot bremst zugleich Erwartungen: Vor dem nächsten Bund-Länder-Corona-Treffen kommende Woche sei es unmöglich, Theatern oder Museen „seriös eine Öffnungsperspektive in Form eines konkreten Datums zu geben“. Theoretisch hätte die Ministerin dazu jedes Recht. Denn die Schließung von Kultureinrichtungen regelt die landeseigene Rechtsverordnung. In der politischen Praxis folgen die Bundesländer allerdings den Corona-Verabredungen, die sie mit der Bundesregierung treffen. Und letztere besagen: Die Kultureinrichtungen sind im Lockdown wie alle Shopping-/Freizeitangebote geschlossen, nun mehr schon seit rund drei Monaten. Diese Gleichbehandlung wird durch die Museen-First-Initiative nicht explizit in Frage, aber zumindest zur Debatte gestellt. „Wir wollen mit unserem Brief niemanden kritisieren, sondern von uns aus ein Lebenszeichen und Signal senden“, sagt Museusmverbands-Geschäftsführer Raber der SZ.

Wegen der Corona-Beschränkungen nie eröffnet: die „Brücke“-Schau in der Saarbrücker Modernen Galerie. Museums-Chefin Andrea Jahn ist Teil der Museums-Initiative. Foto: Iris Maria Maurer

Rainer Raber, Initiator der Museums- Initiative Foto: Nathalie Hammes/Landkreis

Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) Foto: Christian Hell