Ausstellungen 2024 Ausstellungsprogramm der Saar-Museen – Von Marc Chagall bis Gladiatoren

Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz hat am Dienstag in Saarbrücken das Ausstellungsprogramm ihrer Museen für das zweite Halbjahr 2024 vorgestellt. In der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken starten in diesem Jahr noch insgesamt sechs Ausstellungen, im Deutschen Zeitungsmuseum in Wadgassen zwei und im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken eine, wie die Stiftung in Saarbrücken mitteilte.