Abschiedskonzert in Saarbrücken Peter Kraus rockte ein letztes Mal die Saarlandhalle

Früher habe er sich nach dem Song „einen Whiskey hinter die Binde gegossen“. Heute nehme er Branntwein – Franzbranntwein zum Einreiben. Das größte Idol für ihn sei natürlich Elvis Presley gewesen. Auch dessen Songs hatte Kraus gerne mal auf Deutsch interpretiert - was heutzutage irgendwie putzig und altbacken gleichzeitig wirkt. „Du lachst wie ein Engel“ hieß es da in „The Devil in Disguise“ („Leider kalt wie Eis“) oder „Drum wünsch dir keinen Tiger / Ein Tiger ist zu wild“ in „Teddy Bear“. Auch vor Jazzstandards wie Fly Me to the Moon oder Summertime machte die Kraus’sche Germanisierung keinen Halt. Die Liedauswahl zeigte aber, wo er sich im reifen Alter sieht: Weniger als der einstige Schmusesänger und Schwiegersohn der Nation (potenzielle Schwiegermütter müssten ja auch schon über hundert sein), sondern beim Swing und beim Rock ’n’ Roll.