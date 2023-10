Rundgang über die Kinder- Jugendbuchmesse in Saarbrücken „Man merkt, dass hier Leute mit Herzblut für Literatur die Messe machen“

Autor Marek Toman hat gerade vorgelesen und jetzt Pause und Zeit für ein Gespräch. Der Tscheche, Jahrgang 1967, der vor 30 Jahren Lyrik schrieb, dann auf Prosa umstieg, schreibt Jugendromane, in denen die Helden nebenbei mehrere wichtige Werke der Weltliteratur zusammenfassen. So kann man im Buch „Die unglaublichen Abenteuer des Florentin Flowers, ehrlicher Pirat in den Diensten von Madam L.“, das er diesmal in Saarbrücken vorstellt, etwa auch Melvilles „Moby Dick“ kennen lernen. Ein Klassiker, der auch für frühere Generationen nicht einfach zu lesen war. Dieses Prinzip der Huckepack-Geschichten kommt so gut an, dass er schon drei Bücher dieser Art veröffentlicht hat. Dass in seinem Florentin-Roman nicht ein Mann, sondern eine Frau die Piratenchefin ist, hat Toman nicht etwa extra erfinden müssen. Im 18. Jahrhundert habe es tatsächlich berühmte weibliche Vertreterinnen dieser gefährlichen Zunft gegeben, erzählt er. Warum also nicht diese Vorbilder nutzen, anstatt alte Geschlechterrollen zu reproduzieren? Für Toman kein Problem. Etwas problematischer dagegen findet er schon die Lage der tschechischen Literatur auf dem internationalen Buchmarkt. „In Tschechien wird viel deutsche Literatur ins Tschechische übersetzt. In der Ukraine und der Slowakei findet man viel tschechische Belletristik in Übersetzung, in Deutschland, im Westen leider noch nicht“, bedauert Toman.