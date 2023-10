Deutscher Buchpreis 2023 Ein Roman gegen das Vergessen

Sepp Mall (Jahrgang 1955), der selbst aus Südtirol stammt, behandelt in seinem Werk die besondere Südtiroler Leidensgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Die Menschen mussten sich – wie Ludis Familie – für das Bleiben oder Auswandern entscheiden. Auch thematisiert Mall das Euthanasie-Programm in der NS-Zeit, bei dem beeinträchtigte Personen misshandelt und getötet wurden. Damit greift er zwei schwere Themen auf, die er durch Ludi fast schon kindlich-naiv in einfacher Sprache erzählen lässt und so einen beeindruckenden Kontrast zwischen Themenschwergewichten und sprachlicher Leichtigkeit entstehen lässt. Ludi ist sich – angemessen für sein junges Alter – der Tragweite des Krieges nicht bewusst und hinterfragt diese auch nicht. Der Leser erhält demnach einen authentischen Einblick in das Seelenleben eines Kindes im Zweiten Weltkrieg. Auch wenn die Brutalität des NS-Regimes nur angedeutet wird, geht die Geschichte unter die Haut und beschäftigt den Leser auch über die Lektüre hinaus.