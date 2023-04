Früherer Erfolgs-Unternehmer aus Wadgassen schreibt Sachbücher Ein Werk aus dem Saarland zum Universum

Geographie, Geschichte und Astro-Physik sind die Wissensgebiete, in die Rolf Schmid mit seltener Intensität einsteigt. Und er will sie vermitteln, in dickleibigen Sachbüchern.

13.04.2023, 16:57 Uhr

Ex-Unternehmer und Autor des Buches „OPUS TWO“ Rolf Schmid in seinem Büro. Foto: Iris Maria Maurer