Premiere in der Saarbrücker Feuerwache Vorhang auf für Dragqueen Hedwig

Saarbrücken · Die Inszenierung des Rock-Musicals „Hedwig and the Angry Inch" in der Saarbrücker Feuerwache trifft den Transgender-Nerv der Gegenwart. Auch dank des Hauptdarstellers Lukas Witzel, der die Underdog-Diva Hedwig spielt – schrill und verletzlich. Das Premieren-Publikum bedankte sich mit frenetischem Beifall und Bravo-Rufen.

29.10.2023, 16:03 Uhr

Lukas Witzel begeisterte als Dragqueen Hedwig in der Feuerwache. Foto: Martin Kaufhold/SST Foto: Saarländisches Staatstheater/Kaufhold/Saarländisches Staatstheater

Von Kerstin Krämer

Zwei riesige Unterarme ragen empor wie gespreizte Schenkel, am Ende reckt sich je ein Brilli-beringter Stinkefinger. Dazwischen zwei Flamingoblumen, die man als Eierstöcke deuten mag – erst wenn der Hauptfigur späte Genugtuung widerfährt, verwandeln sie sich in Flügel. Ihre erigierten Blüten-Dolden verbreiten jedoch eine irritierende Phallussymbolik, ebenso die gigantische Lippenstift-Kanone auf dem plüschigen Podest davor. Daneben liegt eine stattliche Disco-Kugel – abgestürzt, genau wie der „Star“ des Abends. Voilà, die Themen sind gesetzt: Vorhang auf für Dragqueen Hedwig und ihre formidable Glam-Rock-Band!