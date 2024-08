Festival-Wetter Sonne oder Regen? – das Wetter-Update zum Rocco del Schlacko

Es ist das größte Musik-Festival im Saarland. Am heutigen Donnerstag, 8. August, beginnt das Rocco del Schlacko auf dem Püttlinger Sauwasen. Deshalb blicken Veranstalter und Gäste in besonders intensiv in die Wettervorhersagen. Wird es eine Matschschlacht, wie bei Wacken im vergangenen Jahr? Oder brauchen die Gäste eher Sonnenschutz und Badeklamotten? Die Wettervoraussage für die kommenden Tage.