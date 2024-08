Zukunft des Festivals steht auf dem Spiel „Rocco“-Erfinder Ziegler übt scharfe Kritik an Politik: „Damit macht man das Saarland kaputt“

Er ist ein Macher. Und noch macht er. Thilo Ziegler hat als saarländischer Konzertveranstalter das Festival „Rocco del Schlacko“ aus kleinsten Anfängen und einer Bierlaune heraus zum mittlerweile größten Freiluft-Musikfestival in der Region gemacht. Mit viel Rockmusik, Punk und Rap als Kern, gerade in jüngster Zeit aber auch behutsam ergänzt durch neue Mainstream-Trends in der Band-Szene. Erst eintägig, seit 2010 an drei Tagen, zieht das Event immer mehr Künstler und Besucher an.