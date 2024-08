Anfahrt und Parkmöglichkeiten So gelingt die Anreise zum Rocco del Schlacko

Auch in diesem Jahr findet das Rocco del Schlacko wieder in Püttlingen statt. Das Rocco del Schlacko zählt seit einigen Jahren zu den etabliertesten Musikfestivals in der saarländischen Region und darüber hinaus. Auf mehreren Bühnen treten nationale und internationale Künstler auf. Im vergangenen Jahr besuchten rund 25.000 Musikfans das Festival auf dem Sauwasen. Damit die An- und Abreise für alle Gäste des Rocco del Schlacko möglichst reibungslos und stressfrei verläuft, hier einige Tipps.