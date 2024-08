Rocco del Schlacko 2024: Seit Monaten sind diese Tage fett rot im Kalender markiert. Vom 8. bis 10. August 2024 wird auf dem Sauwasen in Püttlingen wieder gerocct. 25 Jahre wird das Festival in diesem Jahr alt, wegen zwei Corona-Jahren, in denen kein Rocco stattfinden konnte, geht das Musik-Festival in diesem Jahr in seine 24. Auflage.