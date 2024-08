Alligatoah, Nina Chuba, Rise Against, Deichkind Timetable fürs Rocco del Schlacko 2024 – wann und wo welche Bands spielen

Freitags stehen mit Nina Chuba und Rise Against gleich zwei große Acts auf der Bühne. Die ehemalige Kinderdarstellerin begeistert die Besucher mit einem Mix aus Hip-Hop, Pop und Dancehall. Bekannt ist sie vor allem für ihren Song „Wildberry Lillet“. Rise Against kennt man eher für ihre politisch-aktivistisch motivierten Lieder wie „Savior“ oder „Prayer Of The Refugee“. Die amerikanische Punkrock-Band kehrt nach sechs Jahren wieder auf das Rocco del Schlacko zurück.