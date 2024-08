Musikfestival in Püttlingen Duschen, Grillen, verbotene Gegenstände – Infos zum Camping beim Rocco del Schlacko 2024

Am Donnerstag, 8. August, geht es auf dem Rocco del Schlacko los mit Provinz, den Beatsteaks und Alligatoah. Am Freitag, 9. August, heizen Nina Chuba, Rise Against und Ski Aggu ein und den Abschluss am Samstag bilden Feine Sahne Fischfilet, Giant Rocks und Deichkind. Hier geht es zum vollständigen Timetable 2024.